ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ

ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ, ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Nanjanagud and Gundlupet by election: Intelligence department submitted their report to CM office. Counting of these two constiuency will be held on Apr 13.