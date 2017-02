'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ' ಹಾಡಿನ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಂಸಲೇಖ

ಮಂಜುನಾಥ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ತಂದ ಕತೆಯಿದು.

English summary

Veteran Kannada film music director, writer Hamsalekha has revealed the background story of his renowned song 'Om Mahakaala Deepam Shivam' from the kannada movie 'Sri Manjunatha' released in 2001. This song is still popular especially during Shivarathri festival across the South India.