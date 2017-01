ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ

ಮೈಸೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 20:20 [IST]

Registration for Mysuru International Film Festival was started. People can register and enjoy National and International films in City of Mysuru mall.