ರಾಮನಗರ: ತನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ತಾಯಿಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಪತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂಪಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 18:24 [IST]

English summary

Getting Embarrassed over the disease of her husband suffering from, a house wife committed suicide along with her two of her children in Appagere village, Ramnagar District on Sunday.