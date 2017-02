ಚುನಾವಣಾಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಜನರ ಒಲವು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Mood of Karnataka: Joint survey by Public TV and Ubika research. Various questions asked in this survey including who is suitable for CM, which party is better to rule next time.