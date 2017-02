ಅಪಹರಣಕಾರರೆಂದು ತಿಳಿದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಥಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪೇದೆಗಳು.

English summary

A police sub-inspector of Doddaballapura Town Police Station and two of his colleagues were attacked by villagers of Vishwanathapura, after they mistook them as kidnappers.