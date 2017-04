ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆಯಿತೊಂದು ಪವಾಡ!

ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ, ಸೋಮವಾರ (ಏ 10) ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯ ಪವಾಡ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Miracle happened soon after Kalyani punya snana in Cheluvanarayana Swamy temple in Melutkote, Mandya district.