ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಸಚಿವೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿವೆ ಉಮಾಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಸಚಿವೆ.

English summary

Karnataka Women and Children welfare Minister Umashree suddenly become ill when she participated in a protest organized by Bagalkot Congress committee in Bagalkote on Feb. 27. She was rushed to Hunagunda government hospital where she is recovering.