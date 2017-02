ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬುರುಡೆ ಶಂಕರ: ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Revenue minister Kagodu Thimmappa reacted to the former CM B.S. Yeddyurappa's allegations against CM Siddaramaiah, saying that he (Yeddyurappa) should not forget his own cases.