ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ದು ಸರಕಾರ ಪತನ: ಎಚ್ಡಿಕೆ, ಡಿಕೆಶಿ ವಾಕ್ಸಮರ

ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು.

Written by: Balaraj Tantri

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 20:56 [IST]

English summary

Power Minister DK Shivakumar reaction on JDS State President HD Kumaraswamy statement on early election in Karnataka.