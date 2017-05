ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಜಮೀರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತಗುಲಿತು ಶಾಕ್!

ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 6:41 [IST]

English summary

Migrants to the Congress will not get the ticket to contest the next Assembly elections said CM Siddaramaaiah. Coincidentally suspended JDS leader Zameer Ahmed Khan on Sunday said 'He will be contesting from congress ticket in Chamarajpet Assembly'