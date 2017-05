ನಾನು-ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಂದೇ ಜೀವ, ಎರಡು ದೇಹ ಅಂದರಪ್ಪೋ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಗ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಒಂದೇ ಜೀವ ಎರಡು ದೇಹ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 21:10 [IST]

English summary

Me and BSY are very close, said by BJP leader KS Eshwarappa in a pressmeet at Koppal district.