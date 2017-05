ಗರ್ಭಿಣಿ ಯುವತಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಮಾಗಡಿಯ ಇರುಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಯುವತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಯುವಕನಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮುಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:23 [IST]

English summary

Srinivasa and Chikkavenkatamma in love for last two years. After she confirmed pregenant, Srinivasa ask her to abort. After the intervention of Magadi taluk, Iruligara colony villagers couples get married.