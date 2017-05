ಯುವತಿಯ ಹೈಹೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮದುವೆಯೇ ರದ್ದಾಯಿತು!

ವಧು ಮೂರ್ಛೆ(ಪಿಟ್ಸ್)ರೋಗದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 21:14 [IST]

English summary

A marriage was broken in Ramanagar. Groom alleged that bride is having epilepsy after she felt down and being unconscious. This is the key reason to broke the marriage.