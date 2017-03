ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ 'ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್'

ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಎಸ್.ಬಿಎಂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 17:52 [IST]

English summary

State bank of Mysuru and 4 more banks merging with State Bank of India. All branches of merger banks will function as branches of SBI from April 1, 2017.