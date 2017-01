ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿ: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಓದುಗರ ಬಹುಮತ

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರ ಸ್ಪಷ್ಟ ದನಿ

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 11:43 [IST]

English summary

After resigning the primary membership of the Congress party former CM of Karnataka SM Krishna, is in dilema. He has been welcomed by BJP and JDS. When we asked one india kannada readers regarding the next step of Krishna via online voting, majority of the readers said Krishna should join BJP and contest elections.