ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಶರಣಾದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ

English summary

Magadi MLA HC Balakrishna surrenders himself before JMFC court today. An FIR was filed against Magadi MLA H.C. Balakrishna on Thursday by the Kudur police for abusing and creating a ruckus in the police station.