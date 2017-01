ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ: ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುವಿನಂತೆ ಕಂಬಳವೂ ನಡೆಯಲಿ

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುವಿನಂತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯೂ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಚಿತ್ರನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Like Jallikattu, Kambala also should allow to Play, Navarasa Nayaka Jaggesh tweet.