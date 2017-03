ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಕಡೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ: ರೈತನಿಗೆ ಗಾಯ, ಕರು ಸಾವು

ಮೈಸೂರಿನ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯ ಆನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ (29) ಎಂಬ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುನ್ನಾಳ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಕರುವೊಂದು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Today's Top News, Breaking News, News in Brief March 30: In two separate incidents a farmer has been injured and a calf met with death by the attacks of Leopard attack. The first incident reported in Mysore district and a another one in Koppal district.