ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಬಹಿಸ್ಕರಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಐದು ಲಕ್ಷ ರು.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 15:30 [IST]

English summary

Starting this year, pre university college lecturers boycotting examination or evaluation duty will have to face imprisonment or pay penalty of up to 1,000 or both. This has been included in the Karnataka Education (Amendment) Bill, 2017, which was passed in the Legislative Assembly.