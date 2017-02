ಭೂ ಹಗರಣ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಟ್ಟಾ ನಾಯ್ಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಟ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಟ್ಟಾಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಾ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ.

English summary

Land Scam Case : Former Minister Katta Subramanya Naidu in trouble again. Katta and Itasca company gets notice from Supreme Court. HC quashed the land scam case against him.