2018ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಕುಮಾರ ಪಥ 2018' ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

Janata Dal Secular State President H D Kumaraswamy interacted with members of his social media platforms and his followers on Saturday. In this special interaction program ‘Kumara Patha’, Kumaraswamy received questions from the audience and replying.