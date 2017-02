'ಕೈ' ಬಿಟ್ಟು 'ಕಮಲ' ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ!

ಖುದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು, ಜತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Former Minister Kumar Bangarappa have met Karnataka BJP state president BS Yeddyurappa in his birthday occasion and rumors are coming up that Bangarappa will join BJP very soon.