ಕುಮಾರ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್, ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಲಿ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ಹೋದಾಗ, ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 9:49 [IST]

English summary

News on Kumar Bangarappa joining BJP. While joining BJP, Kumar should go with amubulance and doctor, brother and JDS Leader Madhu Bangarappa reaction.