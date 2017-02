ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿಯಿಂದ 450 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಫೆ.23 ಹಾಗೂ ಫೆ.24ರಂದು 450 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 12:42 [IST]

English summary

The Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) will operate 450 additional buses on intra and interstate routes on Thursday and Friday to clear the rush during Maha Shivarathri.