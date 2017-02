ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 'ಕೆಪಿಸಿಎಲ್'ಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ 39,000 ಕೋಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 39,121 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ ನಿಗಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜತೆ ಈ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

State run Rural Electrification Corp (REC) will provide Rs 39,121 crore assistance to KPCL and BESCOM till March 2022 for implementation of distribution projects in the state.