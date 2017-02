ಎಸಿಬಿ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಪ್ತ ಮಾತುಕತೆ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ- ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿರುವ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಎಸಿಬಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 18:47 [IST]

English summary

Karnataka Pradesh Congress complains against BSY and Ananth Kumar in ACB, about secret talk between Union minister Ananth Kumar and BJP state president BS Yeddyurappa CD.