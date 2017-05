ಕೊಪ್ಪಳ: ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೇ 11ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಹುಲಿಗಿಯ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೇ 11 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ

English summary

Huligemma Devi Temple Jatre will be held on May 11 in Koppal district. Huligemma Devi temple is situated in a village called Huligi. This village is beside bank of Tungabadra. Huligemma Devi Temple is around 15 km from Hospet; 25 km from Koppal and 75 km from Ballari