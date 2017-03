ಏಪ್ರಿಲ್ 01ರಿಂದ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 01ರಿಂದ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು,ಮೊಸರು ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ದರದಲ್ಲಿ 2 ರು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಎಫ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 19:05 [IST]

The Karnataka Milk Federation hiked the Nandini Milk price by Rs.2 per liter. Karnataka govt approved revise rates and new rates will be announced after April 1st said KMF President MP Ravindra