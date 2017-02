ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪ; ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಬಹಿರಂಗ?

ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ 'ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಪ್ಪ' ಹಗರಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.

English summary

The contents of dairy belongs to MLC Govindaraju has been revealed says media channels. They says these details gives a new evidence to the allegations of former Chief Minister B.S. Yeddyurappa. He recently alleged that the state congress leaders had given Rs. 1000 crores to Congress high command.