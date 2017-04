ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕೆಎಫ್ ಸಿಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ

ಪರಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ(Competition Appellate Tribunal) ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಗೊಳಿಸಿದೆ.

English summary

KFCC loses its appeal against CCI order in Competition Appellate Tribunal.Competition Appellate Tribunal dismissed KFCC dubbing against Appeal. Here are the details about order.