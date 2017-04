ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ಣಪಟ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಪ್ರಕಟ.

KERC to hike Electricity price, Pay more for Bills, electricity tariff has been increased by the Karnataka Electricity Regulatory Commission (KERC).It would come into effect from April 11.