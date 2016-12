ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸುಮಾರು 24 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಓಟ ಕೃತಿ 2016ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Sahitya Akademi has announced today (December 21) its annual Sahitya Akademi Award 2016 in 24 languages including Kannada. Kannada story writer, novelist Bolwar Mahammad Kunhi bagged the award for his novel Swatantryada Ota.