ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ 'ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ'

ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಈ 'ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 12:52 [IST]

English summary

KAUSHALYA KARNATAKA – Enhancing Skill Empowering Youth, Free Enrolment and Training for All Aspirants in Karnataka. Siddaramaiah launched kaushalkar.com website and kaushalkar app. Kannada actor Puneeth Rajkumar is the brand ambassador for this campaign.