ಕಾಶೀಮಠಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಯಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 'ಚೋಟು' ಕೊನೆಗೂ ಅಂದರ್

ಕಾಶೀಮಠಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮಠದ ಪದಚ್ಯುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಯಾನೆ ಶಿವಾನಂದ ಪೈಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ (ಮಾ 6) ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 22:02 [IST]

English summary

Raghavendra Theertha (Shivananda Pai aliyas Chotu), Ex Swamiji of Kashi Math arrested in Bengaluru outskirt on Mar 6 on cheating case.