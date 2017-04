ಎರಡು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ, 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸಲು ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಂದರೆ ಏನು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 14, 2017, 12:33 [IST]

English summary

With the government struggling with shortages in raw materials for printing textbooks for Classes I to 10 for the 2017-18 academic year, the Education department has decided to split all textbooks into two.