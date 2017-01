ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ 33 ತಾಲೂಕುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 33 ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

Story first published: Monday, January 9, 2017, 21:13 [IST]

English summary

The Karnataka government has initiated steps to create 33 new taluks in the state and it will be announced in the upcoming budget said Kagodu Thimmappa, minister for revenue said