ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಸ್ತರದ ನಗರಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Karnataka' tier 2, 3 cities like Mangaluru, Mysuru, Dharwad will soon IT/BT parks said Minister Priyank Kharge. He was replying to a query from Congress member Moinuddin Bava during question hour in the Assembly