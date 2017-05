ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ನೀಡಲು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಸಾಶನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಮಾಸಾಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

The Government of Karnataka has constituted a committee to recommend Pension to Retired Journalists. The body shall identify eligible journalists and recommend names toDepartment of Information And Public Relation. Terms and conditions apply.