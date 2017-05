ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನೇಕಾರನ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ನೇಯ್ದ ಕತೆ

ನೇಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳು ಪಲ್ಲವಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 8-9 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ! ಆಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 11:05 [IST]

English summary

Karnataka SSLC results 2017: My father, mother, siblings and teachers are the inspiration for my achievement, Pallavi Shirahatti from Bagalkot who scored 625 out of 625 told