ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8,56,286ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 5,81,134 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶೇ. 67.87 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 2010ರ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Secondary education Examination Board (KSEEB) announced SSLC board examination 2017 results on Friday, May 12. Here goes couple of highlights.