ಶಶಿಕಲಾ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 5 ಕೋಟಿ!

ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂಬಳ, ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ, ಲಾಯರ್ ಗಳ ಫೀಸು ಎಂದು 2003ರಿಂದ 2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.

English summary

With the two decade old Jayalalithaa disproportionate assets case finally coming to an end, Karnataka has decided to seek a reimbursement from Tamil Nadu. Karnataka has borne all the expenses towards this case since 2003. Till 2015 the cost incurred by Karnataka was at Rs 5 crore.