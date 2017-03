ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ‘ಘರ್ ವಾಪಸಿ'!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ 18 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ 'ಘರ್ ವಾಪಸಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

First time in Karnataka controversial ‘Ghar Vapsi’ organized in Bhatkal by Shri Ram Sena on April 23. ‘Total 18 families came back to Hindu religion,’ said Sena founder president Prasad Attavara.