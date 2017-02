ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರೂ. 3174 ಕೋಟಿ

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 3,174 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

Rupees 3,174 crores kept in 2017 central budget for the development of Karnataka Railway network, which comes under South Western Railway Zone.