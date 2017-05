ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುದೀಪ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಡತನ ಹೋಗುತ್ತಾ: ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ

ಗೂಟದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುದೀಪ ತೆಗೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 15:28 [IST]

English summary

Karnataka Food and Civil supply minister U T Khader refused to fall in line with the central government's ban on red beacons in VIP vehicles, Five questions to Minister Khader.