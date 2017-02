ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 4ರಿಂದ 5 ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 4ರಿಂದ 5 ರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Karnataka government on Friday allowed the Karnataka Milk Federation to increase milk prices by Rs 4 to 5 a litre from January 5.