ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತರೆ, ಏನಾಗಲಿದೆ?

ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, 2018ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 20, 2017, 8:25 [IST]

English summary

Experts say that there is a lot riding for the Congress in these elections. A loss would put a question mark on whether the Congress government would complete its full term. There is every chance that Siddaramaiah would be asked to declare early elections in case the party loses in both seats.