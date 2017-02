15 ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 2016 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 15 ಮಂದಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 3, 2017, 15:58 [IST]

English summary

Karnataka Media Academy awards 2016 announced. 15 journalists from various media houses, from various regions of the State chosen for the award said Academy president M Siddaraju, former reporter at PTI, Bengaluru. Specials awards for selected profound articles published in couple of news papers were also announced.