ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ: ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನ್ಯಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ.

English summary

Karnataka governor Vajubhai Vala sent back Lokayukta file, where government recommended Justice P VIshwanath Shetty as new Lokayukta. Governor advised to government to reconsider the all party meeting decision.