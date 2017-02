ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ

ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.

English summary

Minister for Municipal Administration, Eshwar Khandre, said that said that, many mobile phone towers had been erected without government sanction. So a draft notification had been issued by the government, which contains guidelines on setting up of cellphone towers in residential areas, during the assembly session on Tuesday (Feb 7).